الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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مفتي زحلة التقى محافظ البقاع: لأهمية العدالة في توزيع الكهرباء والماء

منذ ساعة واحدة
مفتي زحلة ومحافظ البقاع

مفتي زحلة ومحافظ البقاع

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أثنى مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، على ما يتمتع به محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، من كفاءة وانسانية ونظافة كف تجعله مثالاً يحتذى به.

الغزاوي الذي زار محافظ البقاع يرافقه مدير أوقاف البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، ووفد علمائي رسمي من دار الفتوى، شدد على “أهمية العدالة في توزيع الكهرباء والماء، خصوصًا في البقاع الغربي”. وتطرق إلى قضايا الموقوفين والمحتاجين.

بدوره، قال محافظ البقاع: “كلام سماحته أعطانا زخمًا كبيرًا لنزيد من خدمة أهلنا في البقاع، لأنّ من نعم الله على المسؤولين حاجة الناس إليهم”، مؤكدًا أن “أبواب مكاتب المحافظة كانت ولا تزال وستبقى مفتوحة أمام جميع الناس”.

كما شدد على “التكامل بين المسؤولين في الإدارات المدنية الرسمية والمسؤولين في المؤسسات الدينية الرسمية”.

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