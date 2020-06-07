مفتي صيدا: التعرض للسيدة العظيمة عائشة أمر مدان ومرفوض ومستهجن

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أدان مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في بيان، التعرض “للسيدة العظيمة عائشة”، معتبرا أنه “أمر مدان ومرفوض ومستهجن، ويصب في خانة المشروع الفتنوي الذي لا يبقي ولا يذر”.

واذ حذر من “مسببي الفتن”، سأل: “لمصلحة من ومن يستفيد منها؟”.

وقال: “نحن أمام فتنة، فليتحرك العقلاء وليضربوا على أيدي الجهلاء لتتم معاقبتهم بشدة. وأم المؤمنين عائشة يكفيها سموا ورفعة أنها زوجة الرسول محمد. المطلوب الآن منا جميعاً أن نقف في وجه هذه الفتنة البغيضة التي تهلك وتدمر. فإن الوطن يحتاج الى وحدة أبنائه في ظل مشروع وطني ينقذه مما يتخبط فيه”.