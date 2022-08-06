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مفتي طرابلس والشمال: أسلوب الهجوم على الرئيس ميقاتي أمر "مرفوض"

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 6 - أغسطس - 2022 7:02 مساءً
مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام

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رأى قائم مقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام أنّ “الهجوم على الرئيس نجيب ميقاتي وعلى موقع رئاسة الحكومة بهذا الشكل، يُعدّ سابقة في العمل السياسي من أشخاص موجودين في مواقع المسؤولية، خصوصًا لجهة تدني المستوى وهبوطه في المبنى والمعنى”.

ولفت إلى أنّ، “إلقاء المسؤولية في ملفات حساسة على كاهل دولة الرئيس ميقاتي من أشخاص كانوا وما يزالون في موقع المسؤولية المباشرة عن هذه الملفات أمر مستهجن ومستغرب”.

وأكّد المفتي إمام أنّ “أسلوب الكلام وطريقة هذا الهجوم الذي يخرج عن الموضوعية الى الاستهداف والافتراء والعداء الشخصي وصولاً إلى الخروج عن المألوف في التخاطب السياسي، هو أمر مرفوض ونرفضه من موقعنا في الطائفة كما يرفضه أبناء الطائفة، ونُحذّر من استمراره في هذه الظروف الصعبة”.

من جانبه استنكر شيخ قرّاء طرابلس بلال بارودي التطاول على مقام رئاسة الوزراء، معتبراً أنّ الدفاع عن رئيس الحكومة وموقع رئاستها هو دفاع حقيقي عن الوجود المسيحي في لبنان.

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