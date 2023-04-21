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مفتي عكار: لإنهاء الشغور الرئاسي والالتفات إلى وجع الناس

منذ 11 دقيقة
مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا

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تطرق مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في خطبة العيد التي ألقاها في حلبا إلى معاني العيد وقيمه السامية، كشيرًا إلى أننا “لن نستطيع أن نصل إلى حقوقنا على صعيد الوطن إلا بالتآخي والتلاقي ونبذ الخلافات والنزاعات، ولا بدّ من وضع أيدينا بأيدي بعض على صعيد العائلة والبلدة والمنطقة حتى نستطيع أن ننتزع حقوقنا من الدولة التي حرمت عكار من حقوقها”.

وختم بالتشديد على “إنهاء الشغور الرئاسي والالتفات إلى وجع الناس وحاجات هذا البلد”، وتمنى أن يكون هذا العيد “واحة للسلام والمحبة وأن يعم الأمن والأمان وسائر العباد”.

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