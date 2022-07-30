مفتي عكار: لتحقيق العدالة في ملف تفجير التليل

استقبل مفتي عكار الشيخ “زيد بكار زكريا” بمكتبه في بلدة برج العرب- عكار وفدًا من أهالي الضحايا وجرحى تفجير التليل.

وقد أعرب الاهالي عن “استغرابهم حول القرار الظني الذي تأخر صدوره حوالى السنة، ثم جاء خاليًا من إفادات ذوي الشهداء وشهادات الجرحى”، مستنكرين “تلكؤ الدولة والمسؤولين في استكمال معالجة الجرحى وتأخرهم في الإيفاء بحقوق الشهداء”.

من جهته، شدّد المفتي زكريا على “وجوب تحقيق العدالة وتبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف الكبير، فنحن لا نهدف لظلم أي طرف من الأطراف، بل نريد إحقاق الحق وإبطال الباطل”.

وقد أثار الوفد “قضية الإسقاطات التي طلبت منهم قبل انتهاء التحقيق وجلاء الحقيقة، وأنهم يتعرضون لضغوطات وإغراءات لانتزاعها منهم”، مستغربين “إلحاح البعض في تسريع طلبها وأخذها”، فأكد زكريا لهم “أنه لم يتحدث بموضوع اسقاط حقوق ذوي الشهداء والجرحى مع أحد، ولا يحق لأحد أن يضغط أو يبتز المجني عليهم ليضيع حقوقهم التي كفلها القانون”، مطالبًا “الجميع بتسهيل الإجراءات القانونية حتى تأخذ العدالة مجراها”.