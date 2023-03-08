مفوضية اللاجئين: تقدمة 350 عامود إنارة لسدّ البوشرية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أنها سلمت اليوم مع شريكتها منظمة “إنترسوس”، أكثر من 350 عامود إنارة لشوارع عاملة بالطاقة الشمسية تمّ تركيبها في سد البوشرية، في جبل لبنان.

وأوضح البيان أنّ “هذا المشروع يوفر تغذية مستدامة بالكهرباء لحوالي 82 ألف نسمة من السكان المقيمين في السد. وتساهم أعمدة إنارة الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية، والتي توفر حلا مستداما للإنارة، على زيادة السلامة لسكان بلدية سد البوشرية”.

وأشار رئيس مكتب المفوضية في جبل لبنان فريدريك كوسيغ، إلى أنّ “إنارة الشوارع أمر ضروري للحد من المخاطر الأمنية. فهي تساعد على تعزيز سلامة الطرق لكل من السائقين والمشاة، وتقليل مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من السرقات. اليوم، بات بإمكان الطلاب والنساء والأطفال السير في الشوارع بأمان بعد حلول الظلام”.

وأضاف: “الأهم من ذلك أن التزام البلدية بتولي جزء من تركيب المصابيح يساهم في استدامة المشروع، حيث أن موظفي البلدية مجهزون بشكل أفضل لأداء أعمال الصيانة في السنوات القادمة”.

البيان أضاف: “هذا المشروع هو واحد من بين العديد من المشاريع التي تنفذها المفوضية والتي تهدف إلى توفير الحلول لأزمة الطاقة في لبنان ولها تأثير إيجابي على السكان في جميع أنحاء لبنان”.

وعن المشروع قال رئيس البلدية أنطوان جبارة: “نحن ممتنون لدعم المفوضية وشركائها. إن هذا المشروع هو ولغاية الساعة الأهم من بين كل المشاريع الأخرى للبلدية إذ أننا بحاجة ماسة إليه”.