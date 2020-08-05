مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب إيداعه التقارير المتعلقة بتخزين نترات الأمونيوم

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كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وإدارة الجمارك والشرطة العسكرية، بإجراء كل الاستقصاءات والتحريات، وكشف ملابسات التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت.

وطلب ايداعه التقارير المتوفرة حول تخزين كميات من “نيرات الأمونيوم” وغيرها من المواد في مرفأ بيروت، تمهيداً لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بهذا الشأن.