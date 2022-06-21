مقاربة الملف الحكومي من زاويتين... والشخص المناسب في المكان المناسب

أعلن النائب جورج عقيص أن تكتل “الجمهورية القوية” سيجتمع غداً لمناقشة موضوع تسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، آملاً التوصل إلى اسم موحّد مع قوى المعارضة.

ولفت عقيص، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أنّ التكتل يحاول مع “اللقاء الديمقراطي” والقوى السياسية مقاربة الملف الحكومي من زاويتين، هما: مواصفات الرئيس المكلف ومواصفات الفريق الحكومي، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام المشاورات وهناك إيجابية.

وأوضح أن هناك شخصيات سنية عديدة تنطبق عليها المواصفات التي وضعناها، قائلاً: نريد رئيس حكومة يدرك صعوبة المرحلة وليس آتياً لتمرير الوقت، إذ لدينا أشهر يمكن الاستفادة منها بالإصلاح وتأمين الحد الأدنى من الأمور المعيشية.

وشدّد عقيص على أنّه يجب أن يدرك أيضاً أن مبدأ مداورة الوزارات هو تحصيل حاصل، فوزارة الطاقة مثلاً ليست حكراً على التيار الوطنيّ الحرّ، ووزارة المالية ليست حكراً على الطائفة الشيعية، لذا يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.