مقاولو الأنشطة البترولية: الخدمات والأعمال اللوجستية مكانها مرفأ بيروت

أصدرت نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية برئاسة برنار جردي بياناً اليوم قالت فيه “ان النقابة واكبت أعمال الحفر الجارية في البلوك رقم 9 منذ السادس عشر من آب 2023 من قبل كونسورتيوم توتال وايني وقطر للطاقة، والشركات المقاولة، وقد كان للمقاولين الثانويين من الشركات اللبنانية دور في بعض الأنشطة والخدمات على المنصة وفي القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت”.

وأسف رئيس النقابة برنار جردي كون نتائج الحفر اتت غير متوقعة في المكمن المستهدف وعدم وجود اي إكتشاف غازي فيه.

وأشاد جردي بالعمل المحترف للشركات العاملة في الرقعة وتتمنى على اصحاب الحقوق ألا تتأخر في معاودة الحفر بأقرب فرصة.

وكررت النقابة مطالبتها بضرورة أن تكون كامل الخدمات والأعمال اللوجستية التي ستنفذ مستقبلاً لا سيما مصنع الإسمنت والطين وتوريد المياه موجودة في القاعدة في مرفأ بيروت وليس من أي مرفأ آخر خارج لبنان وإعطاء فرصة إضافية للشركات اللبنانية لتقديم أفضل الخدمات.