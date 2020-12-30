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غارات إسرائيلية على مواقع لـ”حزب الله” في سوريا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 8:20 صباحًا
قصف اسرائيلي على سوريا-أرشيفية

قصف اسرائيلي على سوريا-أرشيفية

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قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين الأربعاء جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً قرب دمشق.

ووفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنّه في تمام الساعة الواحدة والنصف (22:30 ت غ) من فجر الأربعاء نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من الدفاعات الجوية في منطقة النبي هابيل بريف دمشق. وتصدت وسائط الدفاعات الجوية لبعض الصواريخ التي أسفرت عن مقتل جندي وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وتكرّر اسرائيل استهدافها لمواقع في سوريا، إذ تسبب قصف اسرائيلي ليل الخميس الجمعة على منطقة مصياف في ريف حماة الغربي بمقتل ستة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران، وفق حصيلة للمرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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