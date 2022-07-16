مقتل شابين في منطقة حدودية من راشيا

قتل العنصر في أمن الدولة طارق محمود زيدان والمواطن يحيى كميل علاء الدين من بلدة ينطا، في قضاء راشيا، في منطقة جبلية على الحدود السورية اللبنانية في خراج بلدة ينطا نتيجة تعرضهما لإطلاق نار اثناء تواجدهما داخل جيب في منطقة الشكارة ووادي بكا.

وقد ضربت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في تلك المنطقة طوقا أمنياً وتم استدعاء المباحث والأدلة الجنائية حيث تم نقل الجثتين الى مستشفى راشيا الحكومي فور الانتهاء من الإجراءات المتبعة، كما حضرت الأجهزة الأمنية المعنية وبوشرت التحقيقات في أسباب مقتلهما.

إلى ذلك، تجمهر عدد من الأهالي في منزل زيدان وعلاء الدين حيث منع الجيش اللبناني الأهالي من دخول تلك المنطقة الجبلية لاستكمال الإجراءات.

وأشارت معلومات أولية انهما تعرضا لإطلاق نار منتصف ليل أمس بعد ان فقد الاتصال بهما حيث عثرت دورية للجيش اللبناني عليهما مقتولين داخل جيب تخص زيدان في تلك المنطقة.