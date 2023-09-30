مقتل شخص برصاص الجيش في اللبوة

فتحت قوات من الجيش نيران أسلحتها على سيارة لم تمتثل لحاجز تابع للجيش في منطقة النبي عثمان- اللبوة في منطقة البقاع الشمالي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وفي التفاصيل، نقل إلى مستشفى العاصي في الهرمل أحد الأشخاص المصابين وما لبث أن فارق الحياة بعد إصابته على حاجز للجيش في منطقة الني عثمان لعدم الامتثال للحاجز، بالإضافة لتوقيف ثلاثة أشخاص كانوا برفقته.

وسادت حالة من التوتر فور شيوع خبر مقتله وتوقيف من كان برفقته، وتجمع الأهالي عند مفترق البلدة وتعمدوا إغلاق الطريق الدولي في الاتجاهين وتحطيم سيارات المارة.

وحضرت وحدات من الجيش لمحاولة تهدئة الأمور، فيما فُتحت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، في إشارة إلى أن كافة حواجز الجيش اللبناني في المنطقة توقف كل السيارات من نوع “البيكانتو”، خصوصاً في البقاع الشمالي، على خلفية ظاهرة سرقتها بشكل متكرر وتهريبها من المنطقة الحدودية إلى الداخل السوري.