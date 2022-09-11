الأحد 15 صفر 1444 ﻫ - 11 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل شخص بطلق ناري في إشكال "مجدل العاقورة"

منذ 7 دقائق
إطلاق نار (تعبيرية)

إطلاق نار (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أدّى إشكال فردي بين شخصين من آل عساكر في مجدل العاقورة إلى مقتل شخص وسقوط جريح.

وفي التفاصيل، عند الساعة 15.00 من تاريخه وقع اشكال فردي تخلله إطلاق نار بين كل من المواطن نعيم يوسف عساكر (مواليد عام 1976) من جهة والمدعو شحادة يوسف شحادة عساكر (مولود عام 1981) من جهة اخرى على خلفية توضيب بيك اب للتفاح.

وقد أدى الإشكال الى إصابة المدعو نعيم في رجله حيث تم نقله الى مستشفى المعونات في جبيل ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب المدعو شحادة بعدد من الطلقات النارية في أنحاء جسمه ما ادى الى وفاته حيث نقل الى مستشفى سيدة مارتين.

وحضرت الى المكان قوة من الجيش والقوة الضاربة في الامن الداخلي لضبط الوضع.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    260 إصابة جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    بعد فصله من التيار ماذا يكشف ماريو عون في لقاء خاص مع صوت بيروت إنترناشونال؟
    وقفة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ
    اتهامات باطلة ومزيفة.. أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون وزير العدل بالاعتذار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
    الجيش اللبناني
    مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة
    نادين نسيب نجيم
    إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏