مقتل شخص بطلق ناري في إشكال "مجدل العاقورة"

أدّى إشكال فردي بين شخصين من آل عساكر في مجدل العاقورة إلى مقتل شخص وسقوط جريح.

وفي التفاصيل، عند الساعة 15.00 من تاريخه وقع اشكال فردي تخلله إطلاق نار بين كل من المواطن نعيم يوسف عساكر (مواليد عام 1976) من جهة والمدعو شحادة يوسف شحادة عساكر (مولود عام 1981) من جهة اخرى على خلفية توضيب بيك اب للتفاح.

وقد أدى الإشكال الى إصابة المدعو نعيم في رجله حيث تم نقله الى مستشفى المعونات في جبيل ووصفت حالته بالمستقرة، فيما أصيب المدعو شحادة بعدد من الطلقات النارية في أنحاء جسمه ما ادى الى وفاته حيث نقل الى مستشفى سيدة مارتين.

وحضرت الى المكان قوة من الجيش والقوة الضاربة في الامن الداخلي لضبط الوضع.