مقتل صراف وإصابة مواطن في عملية سلب على طريق مقنة

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام ” في بعلبك، عن مقتل الصراف م.ن.ر. ليل الاثنين 5 أيلول ، وإصابة المواطن ن.ح.ر. بطلق ناري في ساقه بنيران مسلحين ملثمين يستقلون سيارة من نوع “كيا” بهدف سلبهم مبلغاً من المال كان بحوزتهم خلال عودتهم من مكان عملهم في شتورا باتجاه بلدتهم عرسال، على طريق مقنة- يونين، فيما نجا ح. ح. ر. الذي كان برفقتهما.

وفر الجناة إلى جهة مجهولة.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت العمل لكشف هوية الفاعلين.

فيما عثرت صباح اليوم على السيارة التي استخدمت في عملية السلب، والتي تم احراقها.