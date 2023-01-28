مقتل مهرب وتوقيف آخر في جرود عرسال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 28 / 1 / 2023، أثناء ملاحقة دورية من الجيش لمواطنَين كانا يحاولان تهريب مواد استهلاكية داخل بيك أب وآلية جي ام سي عبر الحدود اللبنانية السورية في منطقة وادي قطنين-جرود عرسال، أقدم المهربان على إطلاق النار باتجاه الدورية، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى مقتل المهرب (ح.ع.)، فيما أوقِف المهرب الآخر (ع.ع.). وقد ضَبطت الدورية الآليتين والمواد داخلهما وسلاحاً حربياً وكمية من الذخيرة وجهازَي اتصال.

سُلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.