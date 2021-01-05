مقتل مواطن ضربه مجهولون بعد سرقته في عكار

قتل المواطن ا.ن.ا بعد تعرضه لضرب مبرح من مجهولين كمنوا له قرب منزله في بلدة ضهر الليسينة، على طريق ضهر نصار ـ ضهر الليسنة ـ بينو ـ الدورة، وفروا الى جهة مجهولة.

وحضرت دورية من مخفر قوى الأمن الداخلي في بينو وكشفت على موقع الجريمة، وباشرت التحقيقات لكشف ملابساتها.

وأوضح رئيس بلدية ضهر الليسينة ربيع مكاري أن “الجريمة حصلت بدافع السرقة، بينما كان المغدور يستعد للذهاب الى عمله حوالى الساعة الثالثة فجرا، والفاعلون سرقوا مبلغا من المال، وسيارة الرابيد التي يستخدمها المغدور”.

ولفت الى ان “الفقيد تمكن من الاتصال بأقربائه الذين حضروا فورا لإنقاذه، وتوجهوا به إلى مستشفيات في المنطقة، لكنها لم تتمكن من استقباله، واثناء نقله الى مستشفيات خارج المنطقة فارق الحياة”.

وناشد مكاري “كل السلطات المختصة اتخاذ المبادارت السريعة لحماية المواطنين المقيمين بالقرب من هذه الطريق، والعابرين ايضا، نظرا لتكرار الحوادث عليها.

إشارة الى ان المواطن ج.كفروني من بلدة بينو، كان تقدم بشكوى ضد مجهول أقدم على سرقة منزله الكائن على الطريق المذكورة، بواسطة خلع الباب الرئيسي وسرقة محتويات من المنزل قدرت بعشرين مليون ليرة لبنانية، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها المنزل للسرقة.