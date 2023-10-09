الثلاثاء 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 10 أكتوبر 2023 |
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مقتل نائب قائد اللواء 300 بالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

منذ 56 دقيقة
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية التسلل من لبنان أمس الاثنين.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على مقتل عدد من عناصره على في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلن الحزب في بيان أنه استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان بخمسة صواريخ.

يأتي ذلك فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية هددت “حزب الله” بأنها ستضرب دمشق وستعرض الرئيس السوري للخطر، في حال دخوله النزاع الدائر في غزة.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن إسرائيل وجهت تحذيرا لحزب الله اللبناني، عبر فرنسا، بأنه إذا ما دخل الحرب فإن إسرائيل قد تقوم “بتوجه ضربات لدمشق مثل ضربات التي تتوجها للضاحية الجنوبية، وأن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه سيكون بخطر”.

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