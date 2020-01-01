مقربين من كارلوس غصن: عون استقبله بحرارة!!

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مقربّين من الرئيس السابق لتحالف “نيسان – رينو” كارلوس غصن، تأكيدهما لقاء الأخير بالرئيس ميشال عون بعد مغادرته اليابان.

وقال أحد المصدرين للوكالة، إنّ الرئيس عون استقبل غصن بحرارة يوم الاثنين بعد وصوله إلى بيروت قادماً من اسطنبول على متن طائرة.

وبحسب المصدرين فإّن غصن وجه الشكر لعون، خلال لقائه به في الرئاسة، على ما حظي به هو وزوجته كارول من دعم أثناء فترة احتجازه. ولفت المصدران إلى أنّ غصن يحتاج حالياً إلى حماية وتأمين الدولة اللبنانية.

في المقابل نفى مستشار إعلامي في مكتب رئيس الجمهورية لـ”رويترز”، حصول اللقاء.