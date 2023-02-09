مكاري: الاعلام أمام مسؤولية مجتمعية وطنية في مكافحة المعلومات المفبركة

غرّد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري عبر حسابه على “تويتر”: “انتشرت بعد الهزة الأرضية الليلة أخبار زائفة ضلّلت المواطنين وزرعت في نفوسهم الهلع. الاعلام أمام مسؤولية مجتمعية وطنية في مكافحة المعلومات المفبركة، ووسائل التواصل الاجتماعي مدعوة إلى التحقق والتأني في النشر. أمّا المواطن فعليه تسقّط الخبر اليقين من مصادره الموثوق بها”.

وأضاف: “المصادر الرسمية والموثوق بها لتسقط الاخبار عن الهزات الارضية: غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، والمجلس الوطني للبحوث العلمية – المركز الوطني للجيوفيزياء.”