مكاري بحث مع نقيب الصحافة في اخر المستجدات الاعلامية

بحث وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ​زياد المكاري​، في مكتبه في الوزارة، مع نقيب الصحافة ​عوني الكعكي​، في اخر المستجدات وفي الامور الاعلامية.

ثم التقى وفداً ضم رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة فادي غانم، رئيس مجلس إدارة ​المواقع الالكترونية​ الثائر المغرد ghady news و by65، رئيس فريق تحرير موقع “المغرد والثائر” العقيد المتقاعد اكرم سريوي، و​أنطوان بطرس​ ونائب رئيس جمعية “عيد” والمدير المالي ميشال حسون. وتناول البحث في اللقاء الامور العامة، وتنظيم الاعلام، مع التشديد على “مواكبة الاعلام البيئي، ووجود هيئة ناظمة له، وتقديم المساعدة لإعداد صحافية متخصصة بالأمور البيئية”.

ولفت سريوي، إلى أنه”تحدثنا في موضوع ضرورة تنظيم الاعلام، وإقرار قانون جديد للاعلام بعد التوسع الكبير الحاصل في المواقع الالكترونية، بحيث تسود حالة من الفوضى الإعلامية.

وقد أبدى مكاري كامل الاستعداد وبذله جهدا مميزا من أجل قانون جديد للاعلام، اما في الشأن العام فقال وزير الإعلام، انه ما دامت حكومة تصريف الاعمال باقية فسيستمر في مهماته ولن يكون اي تقصير. وعند الوزير خطة كاملة للنهوض بـ”​تلفزيون لبنان​”، لكن مشكلة التمويل هي التي تعوق تطوير الاعلام عموما وخصوصا “تلفزيون لبنان”.

وكشف أنه خلال شهر سيكون لنا لقاء مع ​وزير البيئة​ سنطلق الخطة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، لتكون خطة شاملة للدولة للسير فيها”.