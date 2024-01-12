مكاري بعد جلسة الحكومة: بند رئاسة الأركان لم يُطرح.. والأمور "مش معقدة"

أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، أنّ بند رئاسة الأركان لم يُطرح، وتمّ ردّ ثلاثة قوانين تتعلّق بالإيجارات والمدارس.

وأكد مكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية التي عقدت في السراي الحكومي، أنّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “ينتظر جوابًا من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان، والأمور حتى الآن “مش معقدة”.

أما بالنسبة إلى موضوع النفايات فأكد مكاري أن “هناك بنودًا أقرت وبنودًا أجلت لمزيد من الدرس”.

وعن موضوع النفط الخام أعلن أن “البنود التي يلزمها تعديل عدلت”.

بدوره، لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن من السرايا، إلى أننا “طرحنا موضوع القنب الهندي الصناعي، وكان يجب اتّخاذ القرار في هذا الموضوع منذ 3 سنوات و7 أشهر ولدينا خسارة كبيرة، ولا قيامة لنا إلاّ من خلال الاستثمار بهذا القطاع”.

فيما أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان، إلى أنّه “يجب استغلال الموارد التي لدينا، والقنب الهندي ليس حشيشة ويستعمل في الدواء والبنج، وهذا مورد أساسي ويجب الانطلاق به سريعًا”.

يشار إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأس في السراي، جلسة لمجلس الوزراء، على جدول أعمالها 34 بندًا.

شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية والزراعة عباس الحاج حسن.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.