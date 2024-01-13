مكاري: عشاء جنبلاط-فرنجية استمرار للعلاقة والتواصل

أوضح وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري لـ”الجمهورية”، رداً على سؤال حول العشاء المرتقب في كليمنصو مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنه استمرار للعلاقة والتواصل بين القوى السياسية لمناقشة كل الامور الوطنية، وبرغم التباينات السياسية تبقى العلاقة الإنسانية والشخصية “شغلة مهمة بلبنان لا تَستهونوها”.

من جهة أخرى، وعن الإجراء الذي سيتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدما قال أنه “ينتظر جواباً من وزير الدفاع على مراسلة أرسلها حول تعيين رئيس لأركان الجيش وذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وقال مكاري: “لا أدري بالضبط ما سيفعله الرئيس ميقاتي لكنني أعتقد أنّ أي إجراء سيكون وفقاً لفتوى أو تخريجة قانونية”.