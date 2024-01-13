السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مكاري: عشاء جنبلاط-فرنجية استمرار للعلاقة والتواصل

منذ 24 دقيقة
زياد مكاري

زياد مكاري

A A A
طباعة المقال

أوضح وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري لـ”الجمهورية”، رداً على سؤال حول العشاء المرتقب في كليمنصو مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنه استمرار للعلاقة والتواصل بين القوى السياسية لمناقشة كل الامور الوطنية، وبرغم التباينات السياسية تبقى العلاقة الإنسانية والشخصية “شغلة مهمة بلبنان لا تَستهونوها”.

من جهة أخرى، وعن الإجراء الذي سيتخذه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدما قال أنه “ينتظر جواباً من وزير الدفاع على مراسلة أرسلها حول تعيين رئيس لأركان الجيش وذلك حتى الخامس عشر من كانون الثاني، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وقال مكاري: “لا أدري بالضبط ما سيفعله الرئيس ميقاتي لكنني أعتقد أنّ أي إجراء سيكون وفقاً لفتوى أو تخريجة قانونية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    الراعي: من يعتقد أنه يمكنه السيطرة على لبنان عبر قتل التعددية فهو "مخطئ"
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة
    النائب غسان حاصباني ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود
    حاصباني: أمن بيروت خط أحمر.. وعلى الأجهزة التشدّد في تطبيق القوانين

    الأكثر قراءة

    الأشرفية
    إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    "ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
    صاروخ كورنيت
    قنص بالصواريخ.. حزب الله يفاجئ الإسرائيليين بتقنية عسكرية جديدة!