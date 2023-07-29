مكاري: لبنان لن يتخلى عن دعم الدول المنكوبة رغم ظروفه الصعبة

غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على حسابه عبر “تويتر”:

“بالأمس، مدّت مؤسسة الجيش اللبناني يد العون لتركيا في كارثتها الطبيعية الأليمة”.

وأضاف، “اليوم، توجهت طوافتان للقوات الجوية اللبنانية من مطار حامات الى مطار عسكري في جزيرة رودوس اليونان لمؤازرة السلطات في إطفاء الحرائق”.

وتابع، “في ذلك تأكيد على ان لبنان، رغم ظروفه الصعبة وبكل الأوقات، لن يتخلى عن دوره الاممي الإنساني في مساعدة ودعم الدول المنكوبة، ولو بإمكانياته المتواضعة”.

بالامس ، مدّت مؤسسة #الجيش_اللبناني يد العون لتركيا في كارثتها الطبيعية الاليمة .

اليوم، توجهت طوافتان للقوات الجوية اللبنانية من مطار حامات الى مطار عسكري في جزيرة رودوس #اليونان لمؤازرة السلطات في اطفاء الحرائق.

في ذلك تأكيد على ان #لبنان، رغم ظروفه الصعبة وبكل الاوقات ، لن… pic.twitter.com/wnCfpG3Yn4 — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) July 29, 2023