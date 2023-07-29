السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
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مكاري: لبنان لن يتخلى عن دعم الدول المنكوبة رغم ظروفه الصعبة

منذ 46 دقيقة
الوزير زياد مكاري

الوزير زياد مكاري

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غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على حسابه عبر “تويتر”:

“بالأمس، مدّت مؤسسة الجيش اللبناني يد العون لتركيا في كارثتها الطبيعية الأليمة”.

وأضاف، “اليوم، توجهت طوافتان للقوات الجوية اللبنانية من مطار حامات الى مطار عسكري في جزيرة رودوس اليونان لمؤازرة السلطات في إطفاء الحرائق”.

وتابع، “في ذلك تأكيد على ان لبنان، رغم ظروفه الصعبة وبكل الأوقات، لن يتخلى عن دوره الاممي الإنساني في مساعدة ودعم الدول المنكوبة، ولو بإمكانياته المتواضعة”.

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