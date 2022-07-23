مكاري: لم نصل إلى أي نتيجة

أعلن وزبر الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أننا حاولنا القيام بكل ما بوسعنا لكننا لم نصل الى اي نتيجة لذلك اتبنى اضراب موظفي “الاعلام”.

أضاف مكاري في حديث إذاعي: “يفترض ان نصل الاثنين الى حل لموظفي الادارة العامة بالتنسيق مع وزير المال”.

وكان بدأ موظفو الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إضراباً مفتوحاً عن العمل “لعلّ صمتها للمرة الأولى في تاريخها يكون أكثر بلاغة من صوتها الذي لطالما ملأ فضاء الإعلام وكان المورد الرئيسي للخبر اليقين على مساحة لبنان كلّه”.

هذا جزء من مضمون بيان للوكالة الوطنية للإعلام جاء فيه أنه “بعد إعلانها الإضراب التحذيري الأسبوع الماضي ليومَيْن، وبعدما بلغ الوجع المعيشي مبلغاً لم يعد في استطاعة انسان تحمّله، تأسف اليوم لإعلانها الإضراب المفتوح، وتجدّد تأكيدها أنها وجدت نفسها مُكرَهة على الإضراب، بفعل تنامي جبل الصعوبات الذي لا يزال فريق عملها يحفره بإبرة الصبر، وبسبب استفحال الأزمات التي باتت تحول دون المواءمة بين الحسّ الوظيفي المسؤول والقدرة على بلوغ مركز العمل”.