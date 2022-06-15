مكافأة أمريكية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن أبرز ممولي حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي “محمد جعفر قصير” وهو أحد أبرز ممولي حزب الله.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر الحساب الرسمي على تويتر:

“يعتبر محمد جعفر قصير من أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله فهو يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات عن أنشطته”.

ودعا البرنامج كل من يملك المعلومات، بالتواصل عبر رقم الهاتف الخاص “1-202-294-1037+”، أو التواصل عبر الحسابات الرسمية على وسائل التواصل.

يعتبر محمد جعفر قصير من أحد أكبر الداعمين لتنظيم حزب الله فهو يعمل على تزويد التنظيم الإرهابي بالأسلحة والأموال. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات عن أنشطته. 1-202-294-1037+ pic.twitter.com/AH1OKJQP12 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 15, 2022