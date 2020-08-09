مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا أساس من الصحة لرواية موقع أساس عن الحوار بين الرئيس وأبو الغيط

نشر موقع ” أساس” الالكتروني معلومات مغلوطة حول لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، وتناقلت وسائل الاعلام هذه المعلومات حول موقف رئيس الجمهورية من تولي جهات عربية او دولية التحقيق في الانفجار الكبير في مرفأ بيروت.

وأكّد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة مطلقا لرواية موقع ” أساس” لان موقف رئيس الجمهورية عبر عنه خلال الحوار مع الإعلاميين يوم الجمعة الماضي حيث اعتبر ان المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منه تضييع الحقيقة، مشددا على انه لا يعود للحكم أي معنى اذا طال صدوره والقضاء يجب ان يكون سريعا لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، بل يجب ان تكون فورية ومن دون تسرع ليتم التأكد من هو مجرم ومن هو بريء.

ولا بد من التأكيد انه لم يصدر عن الرئيس عن موضوع التحقيق الدولي غير هذا الموقف.