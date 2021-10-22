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مكتب الحجار: لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية لم تبحث في البطاقة التمويلية

22 - أكتوبر - 2021
هيكتور حجار

هيكتور حجار

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار البيان الاتي:

“تعقيباً على ما نشر أمس بعد إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، يهم الوزير حجار أن يوضح بأن موضوع البحث تمحور حول تنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان” والذي يعرف ب ESSN وليس البطاقة التمويلية . عرض الحجار خلال الإجتماع التعديلات المطلوبة وفق القانون الرقم 219 والتي حولت إلى دولة رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقراره ووضعه موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين”.

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