السبت 17 رمضان 1444 ﻫ - 8 أبريل 2023 |
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مكتب المولوي عن ازالة التعديات في الجنوب: لا مجال الا بتطبيق القانون

منذ 4 دقائق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، ردا على ازالة التعديات على أملاك الدولة في بعض مناطق الجنوب، أنه “لا مجال الا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة”.

وقال في بيان: “بناء لعديد من الشكاوى التي وردت الى وزارة الداخلية والبلديات حول تفاقم التعديات على أملاك الدولة وخصوصا في بعض مناطق جنوب لبنان وبعد طرح القضية على اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي الأخير، وبناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، توجهت قوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعملت على إزالة عدد من التعديات وتوقيف مخالفين.

ويؤكد الوزير مولوي في هذا الإطار أن لا مجال الا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة”، مشيرا الى انه “سيصار الى فتح تحقيق ومحاسبة جميع المخالفين والمقصرين”.

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