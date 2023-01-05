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مكتب بو حبيب: أخبار كاذبة من نسج الخيال

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 5 - يناير - 2023 8:32 مساءً
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب في حكومة تصريف الأعمال البيان الآتي:

يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسيًا في إجتماعات أجراها مؤخراً في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول ٢٠٢١ ولتاريخه.

إنّ إجتماعات الوزير بوحبيب كافة تتم بحضور وعلى مسمع من ديبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح.

خلافًا لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحلّ مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطراً وجوديًا على لبنان وشعبه وديمومته.

وليعلم القاصي والداني، أنه لم يطرح نفسه مرشحًا ولم يبحث هذا الموضوع مع أحد ويضيف الوزير قائلًا: ـنا لم أسعى على حساب مبادئي وقناعاتي للمراكز التي وصلت اليها، ولم أبحث هذا الموضوع مع اي اميركي او لبناني أو أي جهة أخرى. لذلك اتألم عندما يأتي الكذب والتلفيق من جهات صحفية كنت احترمها، واتحدى المسرب أن يذكر المصدر لأنه لا يوجد مصدر صادق، فالخبر من نسج الخيال”.

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