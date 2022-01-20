مكتب جرائم المعلوماتية يستدعي الناشط طارق أبو صالح

استدعى “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”، اليوم الخميس، الناشط في مجموعة “لبنان ينتفض” والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي طارق أبو صالح، للمثول أمامه صباح يوم الإثنين 24 كانون الثاني الحالي، على خلفية دعوى مقدّمة بحقّه من قِبل النائب فيصل كرامي.

وفي التفاصيل، قال أبو صالح لمركز “سكايز”: “وردني إتّصال من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث أبلغوني أنني مطلوب للتحقيق صباح يوم الإثنين، وعندما سألت عن السبب أخبروني أن هناك شكوى ضدي مقدّمة من النائب فيصل كرامي”.

ووفق ما ذكرت صفحة “ميغافون” على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ أبو صالح “لم يتبلّغ السبب المباشر للاستدعاء، والمرجّح أن يكون النائب الطرابلسي قد أقلقته بعض مناشير أبو صالح على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخزين المازوت ومحاولات كرامي الركوب على ظهر الثورة”.

من جهتها، غرّدت صفحة “لبنان ينتفض” على “تويتر”، قائلةً: “في إطار مسلسل الإستدعاءات واستكمالاً لعملية خنق حرية التعبير وتقييد حركة الثوار الأحرار المستمرة، تم إستدعاء الزميل الناشط طارق أبو صالح على خلفية تغريدة، على الأغلب خدشت إحساس فيصل كرامي”. وتابعت: “إنّها إساءة برسم جميع الأحرار في لبنان والمدعوون إلى مواكبة الإستدعاء أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية- بولفار كميل شمعون، الساعة 9:30 صباحا”، يوم الأثنين، 24 كانون الثاني، 2022 وعدم السكوت عما يحصل”.

وأكملت: “لن نهاب استدعاء الثوار للتحقيق ولن نتراجع عن مطالبنا رافضين محاولات الدولة البوليسية بالترهيب وسياسة القمع التي تطبقها. كم كان أجدى بالمدعي النظر بقضايا طرابلس وأهلها، عوضا” عن مراقبة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. لم نخش اعتقالاتكم ولن نخشاها، فهي دليل على خوفكم. فلتكن هذه بداية النهاية، ولتكن هذه المعركة معركة القضاء أمّ المعارك الإصلاحية”.