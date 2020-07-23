مكتب حاصباني يدحض الشائعات… لا رابط بينه وفريحة

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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أوضح مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، أن “جهات معروفة تداولت خبراً كاذباً عن ان صاحب شركة فريحة التي ارتبط اسمه بموضوع منتجات الدجاج المثار أخيراً هو صهر نائب الرئيس السابق غسان حاصباني”.

وقال في بيان، “يهمنا التأكيد الا رابط عائلي او شخصي او مهني بين حاصباني وفريحة. كما نهيب بمن يسوق الإشاعات والأخبار الكاذبة لتحوير الأنظار عن مأساة المواطنين والمعاناة الاقتصادية عدم استغلال الأحداث للمعارك السياسية الرخيصة. هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها جهات معروفة اشاعات كاذبة لتشويه صورة الآخرين، آملة تحسين صورتها”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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