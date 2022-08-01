مكتب كنعان: لا علاقة له بالحادثة المؤسفة والمستنكرة التي جرت في القعقور

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

تعقيباً على الفيديو المنشور عبر موقع SBI وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الاعلامي تأكيد أن لا علاقة للنائب كنعان لا من قريب ولا من بعيد بالحادثة المؤسفة والمستنكرة التي جرت في بلدة القعقور المتنية منذ أكثر من اسبوعين، والتي هي كناية عن استمرار لخلاف عائلي عمره ٣٠ عاماً، والملف بعهدة القضاء والأجهزة المختصة.

إننا واذ نرفض العنف من اي جهة أتى، ندعو الى المعالجة السلمية، لاسيما بين أهل البلدة الواحدة، و نأسف لمحاولة توظيف هذا الخلاف الشخصي، والذي يجب أن يعالج وفق القوانين المرعية الاجراء، للتصويب السياسي والشخصي على النائب كنعان، وتحوير ما جرى عن أبعاده وأسبابه التي لا علاقة لها بالسياسة.

لذلك اقتضى التوضيح والتذكير من ان زجّ اسم النائب كنعان في هذه المسألة، يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية الجزائية والمدنية مع التحفظ بكامل الحقوق في هذا الصدد.