مكتب ميقاتي: سنرسل الجواب على أفكار الموفد الأميركي في وقت قريب

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال “نجيب ميقاتي” الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية “اموس هوكشتاين” في السرايا الحكومية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وفي خلال الاجتماع، نوقشت الافكار التي يحملها الموفد الاميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها، وإبلاغ هوكشتاين الجواب عليها في وقت قريب، وفق المكتب الاعلامي لميقاتي.

وكان هوكشتاين قد التقى رئيس الجمهورية “ميشال عون” للبحث في آخر التطورات في ما خاص ملف ترسيم الحدود.‏

وفور خروجه من اللقاء، تحدث هوكشتاين مؤكداً أن اللقاء كان ممتازاً، آملاً بإحراز المزيد من التقدّم في هذه المفاوضات.‏

وقال: “نحقّق تقدماً وسنتوصل لاتفاق حول الحدود قريباً”.

وأضاف: “هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات، وأنا متفائل في الوصول الى اتفاق، وسأكمل الجولة على المسؤولين”.‏