الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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مكتب وزير البيئة: لا علاقة لقرارات ياسين بأي زبائنية

منذ ساعة واحدة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أسف المكتب الإعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين لـ”رد الفعل الذي صدر عن سعادة النائب الأستاذ ميشال معوض، تعليقا على قرار وزير البيئة بتعيين لجنة لمحمية حرج إهدن، بعد غيابها لسنوات، حيث استند قراره إلى الأنظمة، واعتمد الإجراءات المتبعة في تعيين الأعضاء منذ سنوات عبر دعوة كل من البلدية وجمعية حرج إهدن وجمعية الميدان وجمعية يوسف بك كرم ومؤسسة معوض إلى تسمية ممثليها في لجنة المحمية”.

وأشار إلى أن “نموذج إدارة المحميات الطبيعية عبر ممثلين عن السلطة المحلية والجمعيات الناشطة هو نموذج ناجح ويؤمن الاحتضان المحلي للمحميات”، وقال: “بالتالي، لا علاقة لقرارات وزير البيئة بأي زبائنية سياسية ولا بأي حسابات مناطقية، كما ورد على لسان سعادة النائب، فاقتضى التوضيح”.

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