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مكتب وزير الداخلية: اكثر من 100 سجين وموقوف في بيروت تم تلقيحهم بفايزر

22 - أكتوبر - 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي البيان الآتي:
“بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات، وبتاريخ 21/10/2021 تم اطلاق المرحلة الثالثة من عملية تلقيح السجناء والموقوفين الراغبين بالتلقيح بلقاح “فايزر” في نظارات قصور العدل وقطعات قوى الأمن الداخلي ضمن نطاق مدينة بيروت، وذلك ضمن جدول زمني محدد وقد بلغ عدد الملقحين بهذا التاريخ 103 بين سجين وموقوف (من الإناث والذكور).

وقد قام فريق من منظمة أطباء بلا حدود – فرنسا بإجراء عملية التلقيح وذلك عبر زيارة أماكن التوقيف، وبمواكبة من وزارة الصحة العامة والجسم الطبي التابع للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحملة التلقيح هذه رافقها حملات توعية للسجناء والموقوفين على أهمية التلقيح، على أن تستكمل الحملة في الاسابيع القليلة المقبلة لتغطي كل السجون والنظارات على الاراضي اللبنانية “.

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