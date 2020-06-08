مكتب وزير الداخلية نفى إلغاء الوزارة قرار تقييد حركة سير السيارات بحسب أرقام اللوحات

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نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان، “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الوزارة لقرار تقييد حركة سير السيارات والآليات بحسب أرقام اللوحات مفرد – مزدوج”، مؤكدا أن “تطبيق القرار لا يزال ساريا”.

وسبق ان أوضح وزير الداخلية أن قرار توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها يأتي استكمالاً لقرار التعبئة العامة، كما اوضحت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات انه” بناء على مقتضيات المصلحة العامة، يقتضي اعتبارا من تاريخ 04/5/2020 ما يلي:

تقيد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية على مختلف أنواعها على الشكل التالي:

الأيام المسموحة:

– اثنين، أربعاء، جمعة: اللوحات المفردة: التي تنتهي أرقامها برقم مفرد. مع التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والعدد المسموح وجوده في السيارة.

– ثلثاء، خميس، سبت: اللوحات المزدوجة: التي تنتهي أرقامها برقم مزدوج، يعتبر الصفر رقما مزدوجا.

– الأحد: السيارات ذات اللوحات المفردة والمزدوجة.

يستثنى من قرار تقييد حركة السيارات والشاحنات السياحية والعمومية والدراجات النارية:

– الآليات العسكرية، آليات الدفاع المدني والاطفاء والصليب الأحمر اللبناني وسيارات الإسعاف والجهاز الطبي، آليات السلك الدبلوماسي، آليات وسائل الاعلام المرئي والمسموع والإعلاميين، الآليات والمركبات والدراجات النارية التي تقوم بخدمة التوصيل (Delivery)، شاحنات نقل المواد الغذائية والزراعية بكل أنواعها، المواد الطبية والنفايات، صهاريج نقل المحروقات والغازات السائلة، الرافعات والآليات المخصصة لنقل وقطر السيارات.

– العسكريون، موظفو القطاع الصحي، رجال الدين، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة للمجلس النيابي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، العاملون في السلك الديبلوماسي، الأساتذة العاملون في برنامج التعلم عن بعد التابعون لوزارة التربية والتعليم العالي، موظفو مصلحة حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد والمرفأ والمطار وأوجيرو، القضاة والمحامون، مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومقدمو الخدمات ومؤسسات المياه، موظفو الضمان الاجتماعي، عمال المطاحن وشركات كنس وجمع النفايات، على أن تعتمد البطاقة الوظيفية كمستند لإثبات هوية المنتقلين.