مكية يشكر الإتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للحكومة اللبنانية

افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية “المؤتمر الوطني الأول للبنية التحتية الحيوية”، الذي يعقد اليوم وغدا في السرايا.

وينظم المؤتمر بالاشتراك مع الحكومة الإسبانية، في إطار المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي “لتعزيز مكافحة الإرهاب من أجل أمن لبنان”، وشارك فيه ممثلون لوزارتي العدل والمال، وللجيش وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة ومصرف لبنان والجامعة اللبنانية.

وشارك فيه سفير إسبانيا خيسوس سانتوس، المنسقة الوطنية لمكافحة الإرهاب لينا عويدات، مدير المركز الوطني الإسباني لحماية البنية التحتية الحيوية خوسيه لويس بيريز، ومعنيون.

ورحب مكيه خلال مداخلته بجميع المشاركين في هذا المؤتمر “الهادف إلى المساهمة في تصميم نظام وطني للبنية التحتية الحيوية وحمايتها، وهو ما يشكل أبرز التحديات التي تواجه عالمنا الحديث بسبب الخسائر الهائلة التي نجمت عن أضراره، أبرزها البنية التحتية الحيوية التي تشمل قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والسدود”.

وقال: “أصبحت حماية أنظمة الاتصالات، على سبيل المثال، مرادفة لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وخصوصا أن هذه الأنظمة أصبحت محط اهتمام وجذب تحاول الجماعات الإرهابية باستمرار استهدافها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتنبؤ بجيل جديد من حروب بعيدة من لغة السلاح بمعناها التقليدي”.

وأضاف: “لا يسعني إلا أن أقدر جهود الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية والتزامكم بالدعم الاستثنائي والمستمر للحكومة اللبنانية في بناء قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب وزيادة قدرتها على مواجهة السيبرانية. من خلال مشروع مكافحة الإرهاب المتقدم “ACT”، أود أيضا أن أشكر موظفي FIIAPP في بيروت على دعمهم الاستثنائي، ولا سيما السيد كوسي بولايش مدير المشروع؛ والسيد جيسوس أرياس، قائد فريق التصوير المقطعي المحوسب. ويسعدني أن أشارك مع الإتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية في تنظيم عمل هذا المؤتمر مع خبراء من المركز الإسباني لحماية البنى التحتية الحيوية”.

وختم: “أتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم، فحرصا مجددا على تفعيل التعاون من أجل الارتقاء إلى المستوى المنشود من الحماية الاجتماعية بأشكالها المختلفة”.

وأعرب سفير اسبانيا عن “دعم إسبانيا الكامل للبنان في هذه المهمة الصعبة ولكن الضرورية، بحيث تظل حماية البنى التحتية الحيوية جزءا رئيسيا من الأولويات الإستراتيجية للأمن القومي الذي يوفر الخدمات الأساسية للمجتمع”.

وأضاف: “خلال الأسابيع المقبلة، سيسعد خبراؤنا الأسبان، بمشاركة خبراتنا في تقديم كل الدعم اللازم المطلوب لتصميم نموذج وطني للبنى التحتية الحيوية ولتحديد نهج يحتوي على تدابير وقاية وحماية فاعلة ضد التهديدات المحتملة لمثل هذه البنى التحتية”.

وختم: “البنى التحتية الحيوية هي كل تلك الأنظمة المادية أو الافتراضية التي توفر الوظائف والخدمات الأساسية لدعم النظم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية الأساسية. قد يكون للاضطراب أو الانقطاع في أدائها لأسباب طبيعية أو من صنع الإنسان عبر هجوم إرهابي أو هجوم إلكتروني، عواقب وخيمة”.