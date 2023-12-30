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ملء الشواغر في دوائر التحقيق في بيروت

منذ ساعة واحدة
قصر العدل

قصر العدل

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علمت “نداء الوطن” أنّ الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت القاضي حبيب رزق الله أصدر قراراً بملء الشواغر في دوائر التحقيق في بيروت بعد إحالة القاضيين جورج رزق وشربل أبو سمرا على التقاعد وتعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب، وبالتالي شغور ثلاث دوائر في التحقيق من القضاة المكلفين بها، وبناءً عليه أصدر رزق الله قراره وكلّف في دائرة القاضي شربل أبو سمرا قاضيين بدلاً من قاضٍ واحد.

ونقلت مصادر قضائية أنّ هذه التعيينات تندرج في إطار إطلاق عجلة العمل في دوائر التحقيق في بيروت، خاصة أنّ قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق بلغ سن التقاعد قبل مدة طويلة وبقيت الدائرة شاغرة حتى تاريخه، كما بلغ القاضي شربل أبو سمرا سن التقاعد حديثاً، بينما بقيت كل ملفات القاضية ريتا غنطوس موزّعة بين عدة قضاة.

وذكرت المصادر أنه لم تكن هناك إشكالية حول هذه التعيينات التي أعادت التوازن الطائفي بعدما كانت دائرة بيروت بلا قضاة مسيحيين باستثناء القاضي فؤاد مراد.

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