ملتقى التأثير المدني: الخلاص بوَقف المُقايضة بين استباحة السِّيادة وتعميم الفساد!

نبّه ملتقى التأثير المدني من خطورة أي “تسويَةٍ ترقيعيَّة” تؤدي إلى “الاستِيلاءُ على نموذجِ لبنان التعدُّدي بفائض القوَّة” لأنها ستكون “خطيئة”. ولذلك ولطالما أنّ المواجهة قائمة مع “منظومة قاتلة” فإنّ الخلاص يكون بـ “وَقفِ المقايضة بين استباحة السِّيادة وتعميم الفساد”.

فقد غرّد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على “تويتر” كاتبًا: “لبنان قضيَّة حضاريَّة وفكرة قائمة على رسالتَي الحريَّة والأُخُوَّة الإنسانية. تفتيته خطيئة، والاستِيلاءُ على نموذجِه التعدُّدي بفائض القوَّة خطيئة. أيُّ تسويَةٍ ترقيعيَّة هي كارثيَّة في هذا السِّياق”.

وأضاف الملتقى في تغريدته: “أنّ لُبنانُ امتِدادٌ من شعبه المُقيم إلى ذاك المغترب يربِط بينهُما انتِماءٌ إلى العالم الحُرّ مع نِضالٍ من أجل العدالة، هو المؤسِّسُ في جامعة الدُّول العربيَّة والأُمم المتَّحدة”.

وختم الملتقى تغريدته بالقول: “قد ينحازُ البعضُ لإعلان فَشَلِ لبنان الدَّولة، فيما الحقيقة أنَّ المواجهة قائمة مع منظومة قاتِلة، والعَودة إلى الدُّستور، مع وَقفِ المقايضة بين استباحة السِّيادة وتعميم الفساد، هذه العَودة هي الخَلاص”.

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة للعلم اللبناني مرفقًا بشعار يدعو إلى “وَقف تحالُف الفساد واللَّاسيادة”.