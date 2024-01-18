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ملحم خلف: إنه زمن المسؤولية لا التشاطر عليها

منذ 3 دقائق
النائب ملحم خلف

النائب ملحم خلف

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اعتبر النائب ملحم خلف أنه “في اليوم 364، القارب اللبناني متروك من دون قبطان لأهواء عواصف عاتية بدأت تلوح الرياح فيها لتقذف البلد الى المجهول”.

وقال في تصريح اليوم: “لقد فقدنا السيطرة على التحكم به … لا قبطان والبحارة مستقيلون والقارب نحو صخور قد يتحطم عليها، ويبقى الأخطر تلك المياه التي دخلت اليه والتي استقال كل من في مقصوراته من الإنقاذ.

المسؤولون المزعومون داخل القارب يخلقون الذرائع لتركه يتحطم ظناً منهم أن الطوافات الفردية الذاتية كفيلة لهم بالاستغناء عن القارب الجامع. انها الاستقالة من المسؤولية بحد ذاتها! انه الانتحار! انه العقل التدميري! انها النكبة الكبرى…”.

وتوجه الى النواب بالقول: “أيها السادة الزملاء، من الطبيعي في خضم هكذا تداعيات وتبعات ان يهب كل من في داخل القارب لإنقاذه وإنقاذ من فيه. إن أولية الأولويات تكمن في التكاتف والتضامن من أجل الإنقاذ، وهذا ما لا نقوم به… أيها السادة، ان المركب اللبناني بحاجة ماسة وبصورة عاجلة الى قبطان يعيد البوصلة الوطنية الجامعة، بوصلة ينصاع الجميع الى وجهتها وهي سيادة القانون والعيش معاً.

في هذا الظرف الصعب والعصيب، بُحّ صراخ الشعبّ! انه يستغيث: اين القبطان؟ اين البحارة؟ انه زمن الإنقاذ من الانقلاب! الأولوية هي في انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وفقاً لأحكام الدستور. ان القاعة العامة في مجلس النواب تنتظركم لجلسة واحدة مفتوحة بدورات متتالية لا يقفل محضرها إلا بإعلان انتخاب رئيس الجمهورية…”.

‎وختم خلف: “انه زمن المسؤولية لا التشاطر عليها”.

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