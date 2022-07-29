ملحم خلف: البوصلة يجب أن تذهب أكثر فأكثر نحو قلة الكلام والعمل أكثر

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة النائب ملحم خلف الذي قال بعد الزيارة:

“لقائي مع سيدنا لقاء دوري دائم. أعتبر أنه لقاء أبوي وخاصة لقاء روحي، هذا اللقاء الداعم الذي يعيد إلينا البوصلة من قيم وخاصة في هذا الزمن الذي نعيشه. البوصلة يجب أن تذهب أكثر فأكثر نحو قلة الكلام والعمل أكثر، العمل المثابر وهذه المثابرة علينا جميعا أن نتحلى بها خاصة أن سيدنا الياس أشار أن علينا أن نثق أننا لسنا وحدنا إنما نعمل ببركة ربنا التي تعطينا الرجاء الذي علينا جميعا أن نتسلح به كي نؤكد أن هذا الوطن ولو أنه يمر في هذا الوقت العصيب يبقى وطناً مباركًا. وهذا الوطن المبارك لن يسقط أمام العاصفة التي تهب به لأننا من أبناء الرجاء”.