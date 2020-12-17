ملحم خلف: التحقيق في ملف المرفأ كان يتقدم بكل جدية ولكن تمت عرقلته

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ أن “​نقابة المحامين​ مصابة مثلها مثل كافة اللبنانيين ولديها ​ضحايا​ 3 جراء ​انفجار مرفأ بيروت​ وأكثر من 35 محامي ومحامية خضعوا لعمليات جراحية وأكثر من 173 مكتب دمروا، والنقابة مؤتمنة على 1400 ملف تسلمتهم للمطالبة بالعدالة. يجب أن نسأل من وأين هو المسؤول”، مشيرا إلى أن “التحقيق في ملف المرفأ كان يتقدم بكل جدية ولكن تمت عرقلة التحقيق بشتّى الطرق وحصلت خطوة إلتفافية على ​القضاء​ والامتحان اليوم هو لاهل ​السلطة​”.

واعتبر خلف في حديث تلفزيوني أنه “تم اسقاط كل المعايير ونريد سلطة قضائية مستقلة وعندما تعود هيبة ​الدولة​ من خلال هيبة القضاء يجب أن يكون القانون هو المسار الوحيد الذي نقبله”، مشددا على أن “العرقلة والالتفاف غير مقبول. نحن طرف بهذه الدعوة وكل من هو طرف بهذه الدعوة له أن يؤمن حق الدفاع للجميع”.