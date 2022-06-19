ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع

اشار النائب ملحم خلف الى ان الاجتماعات بين النواب التغييريين مفتوحة للخروج باسم لرئاسة الحكومة.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نبحث في امكان طلب التوجه سويا للاستشارات النيابية في قصر بعبدا.. والنواب الـ13 ليس كتلة انما تكتلا صلبا جدا ونعمل على اسم رئيس الحكومة الذي سنسميه ونحن في اجتماعات مفتوحة”.

وتابع: “عندما يكون الخيار بين وحدة التكتل التغييري واي منصب مهما كان نختار وحدة التكتل وهذا ما حصل في موضوع نيابة رئاسة مجلس النواب”.

واردف: “بالنسبة لنا وضعنا معايير نقارب على اساسهم الاسم الذي من الممكن ان نطرحه لرئاسة الحكومة “.

وتعجب من الاداء السياسي، قائلا: “بعدن بيألفو قبل ما يكلفو؟ في نهج جديد وصوت جديد”، مضيفا: “اما مسار انقاذي او صورة مجددة للانهيار ونحن لا ندخل في بازارات “.

وقال: “لدينا مقاربة مهمة لحماية الذهب فإن نائب رئيس الحكومة تحدث امامنا عن موضوع الذهب في الجامعة اليسوعية ويجب ان تكون مقارباتنا علمية دقيقة تسمح لنا الخروج بالبلد من الأزمة وانا ضدّ المسّ بالذهب تحت اي ظرف وسنقدم اقتراح قانون في هذا الاطار”.

واضاف: “نحن لن نكون في اي وقت من الاوقات في قلب الاصطفافات ونحن خيار ثالث يمكن لكلّ الاطراف ان تجتمع حوله”.

واعتبر ان النواب ملزمون بمراقبة الحكومة واستعادة الدور الرقابي وان لم نراقب علينا خطيئة.

وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، قال: “اموس هوكشتاين قال لنا ان المفاوضات التي بدأت منذ اكثر من عشر سنوات لم يأت المفاوض اللبناني على ذكر الخط 29 الّا حين تمّ طرح الامر مؤخرا في مفاوضات الناقورة، وحين طرحنا امامه موضوع الخط 29 قال لنا من الممكن ان يكون قانونيا ولكن لم يتمّ طرحه في السابق في المفاوضات”.

واعتبر ان “على الدولة واجب اساسي ان تعود الى خطّ قانوني مرتكز على قانون البحار والخط 23 لا مرتكز لديه قانونيا ولا يمكن للمفاوض اللبناني ان يدافع عنه ويجب تعديل المرسوم 6433 “.

وشدد خلف على ان “لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع”.

وتابع: “هناك تقاذف مسؤوليات الرئيس ميشال عون قال انه مستعد ليوقع المرسوم 6344 شرط الا يكون مرسوما استثنائيا، الرئيس نجيب ميقاتي تحجج بمجلس النواب والحاجة لطلبه منه مرسوما استثنائيا والرئيس نبيه بري يقول بضرورة التمسك بالاتفاق الاطار”.

واعتبر ان “عدم التوقيع على مرسوم توسيع الحدود البحرية سوء ادارة كبير”.