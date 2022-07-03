ملحم خلف: نضع بيان المركزي عن الذهب أمام الرأي العام

أكد النائب ملحم خلف، الأحد أنّ “مصرف لبنان لم يقم بأية عملية، مِن أي نوعٍ وشكل كان، على الموجودات الذهبية”.

وأشار خلف الى أن ذلك جاء في جواب من المصرف المركزي أتى رداً على بيان سابق لخلف تطرق فيه الى مسألة الذهب.

وأكد المركزي أن الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان مقسمة بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان.

وقال في بيان: “عطفاً على بياننا تاريخ 2022/6/21 الذي تطرقنا فيه الى أهمية مسألة الذهب وتعلُّقها بالأمن الاقتصادي القومي، خاصة بعدما تعالت بعض الأصوات التي دعت الى استعماله لتغطية “خسارات” القطاع المصرفي، وبعدما أرسلنا الى حاكم مصرف لبنان ونائبيه الأربعة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كتباً بتاريخ 2022/6/8 طالبناهم فيها بتزويدنا بمعلومات عن كمّية الموجودات الذهبية الموجودة في بيروت وفي الولايات المتحدة الأميركية، وعن أية عمليات مالية قد طالتها أو أعباء تمّ إثقالها بها أتانا جواب من حاكم مصرف لبنان”.

وأضاف، “نضع الجواب أمام الرأي العام، الذي أشار فيه الحاكم الى كميات الموجودات الذهبية المتواجدة لدى مصرف لبنان في بيروت وتلك المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية”