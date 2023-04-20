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ملحم خلف يخرج استثنائيًا من البرلمان لساعات.. ويكشف السبب!

منذ ساعة واحدة
ملحم خلف

ملحم خلف

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أعلن النائب ملحم خلف عبر حسابه على تويتر، أنه خرج إستثنائياً من البرلمان، لساعات، ليحضر جلسة مجلس نقابة المحامين، كنقيب سابق وعضوٍ دائم في هذا المجلس، مؤكدًا انحيازه المطلق لحرية المحامي، ولينصر هذه القضية الأُم، وقال: “لا مساومة على الحريات العامة”.

ورأى خلف أن تقييد حرية المحامي هو تقويض لرسالته ودوره الوطني الطليعي.

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