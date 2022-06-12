ملف استجرار الطاقة والغاز بين جنبلاط وشيا

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة ظهر السبت، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، يرافقها عدد من مستشاري السفارة، وجرى البحث بالمستجدات الراهنة وقضايا لبنان والمنطقة.

وقالت مصادر مواكبة للقاء إن جنبلاط أجرى «جولة أفق مع شيا في الملفات المختلفة، وشملت ملفات الطاقة وترسيم الحدود البحرية».

وأشارت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جنبلاط أكد خلال طرحه ملف الحدود البحرية «حق لبنان بثروته وضرورة عدم خسارتها بسبب المزايدات»، في إشارة إلى النقاش اللبناني حول حقوق لبنان البحرية والجدال القائم حول الخط الحدودي 23 أو الخط 29.

وطرح جنبلاط خلال لقائه مع شيا، ملف استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر لتوليد محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، حسب ما قالت المصادر المواكبة للقاء، مشيرة إلى أنه «ناقش التأخير الحاصل فيه». كما تطرق إلى نتائج الانتخابات النيابية، وملف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وأهمية استمرارها، وملف المساعدات من خلال USAID وضرورة أن تطال مناطق الجبل كافة بتنوعها وأن تشمل الجميع للمساهمة في التنمية والصمود للناس، حسبما ذكرت المصادر.

وقد استبقى جنبلاط السفيرة شيا الى مائدة الغداء، بمشاركة الآنسة داليا جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب، راجي السعد، ووائل أبو فاعور، اضافة الى العميد كارلوس اده ومكرم علم الدين ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب التقدمي الاشتراكي زاهر رعد.