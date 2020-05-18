ملف التعيينات ينذر بمشكل سياسي جديد… وتلويح أرثوذكسي بالإنسحاب من الحكومة‎

لا تزال قضية تعيين بديل عن محافظ بيروت زياد شبيب تتفاعل وتنذر ‏بمشكل سياسي جديد، بعد فشل الاتفاق الذي سبق وتم التوصل اليه بين الرئيس ميشال ‏عون والمطران الياس عودة، والذي جاء تتويجاً للاجتماع بين عودة وكل من المدير العام ‏للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

ونقل خلاله ابراهيم ‏الى المطران موافقة الرئيس حسان دياب على عدم التمديد والتجديد لشبيب واختيار ‏شخصية اخرى متوافق عليها، وهو ما اكد عليه لاحقاً الرئيس عون خلال اجتماعه مع ‏المطران عودة‎.‎

وافادت معلومات “اللواء” ان قيادات الطائفة الارثوذوكسية بما فيها البطريرك يوحنا ‏العاشر يازجي، فوجئت بعودة دياب عن الاتفاق وتمسكه بتعيين مستشارته بترا خوري مكان ‏شبيب خلافا لرأي قيادات الطائفة الروحية والسياسية، ما اثار ازمة عميقة بين البطريركية ‏واركان الطائفة وبين رئيس الحكومة، ودفع هذه القيادات الى التداعي الى اجتماع اليوم ‏في دار المطرانية بحضور نواب ووزراء الطائفة، للبحث في الموقف واتخاذ القرار ‏المناسب‎.‎

وافادت مصادر نيابية ارثوذوكسية لـ”اللواء” ان المجتمعين لن يُصدروا بياناً بعد الاجتماع، ‏وسيكتفون ببيان الاجتماع الاخير عالي النبرة الذي صدر وتلاه وقتها نائب رئيس المجلس ‏النيابي ايلي فرزلي، بل سيكون لوضع وزراء الطائفة في صورة الموقف الرافض تعيين ‏خوري والتمسك بالاتفاق الذي جرى بين دياب واللواء ابراهيم، وبالآلية التي سبق واعلن عنها ‏الرئيس عون في مجلس الوزراء الاخير بتسمية ثلاثة مرشحين من قِبل الوزير المختص اي ‏وزير الداخلية ويختار منها مجلس الوزراء واحداً، او وضع آلية اخرى في مجلس الوزراء ‏للتعيينات. كما سيطلب المجتمعون من وزراء الطائفة التمسك بموقف واحد خلال اي جلسة ‏للتعيينات وعدم التهاون في هذا الموقف، ولو اقتضى الامر بالانسحاب من الحكومة‎.‎

وفي السياق، نفت مصادر رسمية مطلعة ما تردد عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب حول ‏هذا الملف، وقالت: ان المشكل هو بين دياب وقيادات الارثوذوكس، بينما الرئيس عون ‏يسعى الى حل وسط عبر الآلية التي اقترحها للتعيين، وهو يحاول معالجة المشكلة بحل ‏وسط يُرضي الجميع. لكن المصادر اشارت الى ان ملف التعيينات مؤجل حتى التوافق على ‏الحل الوسط المقبول. لذلك لن تكون التعيينات مطروحة في جلسة غدٍ الثلاثاء التي تعقد ‏في القصر الجمهوري‎.‎

واشارت مصادر ارثوذكسية اعتبرت لـ”اللواء” ان من يشاهد ما يجري يلاحظ وجود مزايدات ‏ونوع من تفاوض على محاصصة على المواقع الأرثوذكسية.

وقالت ان المهم هو العودة ‏الى مرجعية المطرانية الأرثودكسية لأن ما يقوم به المطران عودة هو المحافظة على دور ‏الطائفة في المراكز ومعالجة الأجحاف الذي لحق بالطائفة بغض النظر عن التباين او ‏المفاوضات على الأسماء. مشيرة الى ان الرئيس دياب، ما يزال متمسكاً بتعيين مستشارته ‏بترا خوري في هذا المركز‎.‎

وكشفت مصادر سياسية أن اللغط السياسي والطائفي المفتعل حول موضوع محافظ ‏جديد لبيروت كان بمثابة سيناريو لايصال مرشح رئيس التيار الوطني الحر القاضي مروان ‏عبود من البترون كمرشح تسوية مقبول من الجميع في النهاية بعدما تم حرق اسم بترا ‏خوري واخراج موضوع التجديد للمحفاظ الحالي من التداول نهائياً‎.

وينعقد مجلس الوزراء غدا في بعبدا، وعلى جدول اعماله مجموعة من المواضيع، ابرزها ‏اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة، وانهاء العام الدراسي عن بعد، وعمليات الترفيع ‏واعطاء افادات لطلاب الشهادات في الصفوف النهائية‎.‎

وفي ما خص الكهرباء، من المتوقع ان يلتفت المجلس الى تعيين هيئات ناظمة ومجالس ‏ادارة لقطاع الكهرباء وملء الشواغر في حاكمية مصرف لبنان، بالتزامن مع تقدم المحادثات ‏مع صندوق النقد، الذي يشترط اصلاح الخلل في وضع الكهرباء، سواء في ما خصَّ حصتها ‏من الموازنة، او خلاف ذلك، من تعيينات، وقرارات رزينة، توازن بين النفقات والايرادات‎.‎

لكن قضية تعيين محافظ جديد لمدينة بيروت، ما تزال مستبعدة بسبب الخلافات، وقبل ان ‏يتم الاتفاق على اسم، غير المرشحين حالياً‎.‎

وعلمت “اللواء” ان الاجتماع يبحث بدعوة الوزراء الارثوذكس للانسحاب من الحكومة، في ‏حال الاصرار على تعيين محافظ لا تقترحه المرجعية الارثوذكسية ممثلة بالمطران عودة‎.‎