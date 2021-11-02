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ملف الكهرباء على طاولة اجتماعات ميقاتي مع رئيس مجموعة البنك الدولي

2 - نوفمبر - 2021
ميقاتي يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي

ميقاتي يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي

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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس في اطار “مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية.

كذلك، تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة.

وعبّر الرئيس ميقاتي عن “تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار وإعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.

وأكدت باسو “اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلداً مساهماً في المصرف وممثلا في مجلس ادارته”

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