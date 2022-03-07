الأثنين 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملف "الميغاسنتر" على طاولة البحث.. ما الجديد؟

7 - مارس - 2022
A A A
طباعة المقال

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية إعتماد “الميغاسنتر” في الإنتخابات النيابية لعام 2022 إجتماعها الأول في الرابعة عصرًا في مكتب وزير الداخلية والبلديات بحضور وزراء: الداخلية بسام مولوي، العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل، باسكال دحروج ممثلة وزير الخارجية والمغتربين، المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي.

وتم الإتفاق على أن يستكمل الإجتماع في الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
    جبران باسيل لصوت الناس: ميقاتي مستقتل على رئاسة الحكومة وعم يتغنج ولن نسميه
    كورونا لبنان
    اليكم اصابات ووفيات كورونا في لبنان
    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    مطار دمشق الدولي
    صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"