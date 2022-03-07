ملف "الميغاسنتر" على طاولة البحث.. ما الجديد؟

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بحث مدى إمكانية إعتماد “الميغاسنتر” في الإنتخابات النيابية لعام 2022 إجتماعها الأول في الرابعة عصرًا في مكتب وزير الداخلية والبلديات بحضور وزراء: الداخلية بسام مولوي، العدل هنري خوري، السياحة وليد نصار، الثقافة محمد وسام المرتضى، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل، باسكال دحروج ممثلة وزير الخارجية والمغتربين، المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، مستشار وزير الداخلية العميد محمد الشيخ ومدير مكتب الوزير المقدم أيمن مشموشي.

وتم الإتفاق على أن يستكمل الإجتماع في الخامسة من بعد ظهر غد الثلاثاء.