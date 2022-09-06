ملف انفجار مرفأ بيروت... تعيين محقق عدلي جديد؟

أفادت معلومات بأن مجلس القضاء الأعلى وافق على اقتراح وزير العدل تعيين محقق عدلي للبت في الأمور الملحة في ملف إنفجار المرفأ.

وفي اتصال معه، أكد وزير العدل هنري خوري أن مجلس القضاء وافق على الإقتراح وهو سيقوم في المرحلة الثانية باقتراح إسم أحد القضاة الذي يراه مناسبًا لتولي المهمة ويرسل الإسم إلى مجلس القضاء الذي يعود إليه الموافقة على الإسم أم لا.

وكان أصدر القضاء اللبناني سابقاً قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، أن “رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر”.